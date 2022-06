Aria condizionata in auto: multa salata in questo caso (Di venerdì 3 giugno 2022) Tenere l’Aria condizionata accesa in auto è una pratica molto comune, specialmente in estate. Ma in alcuni casi si rischia la sanzione L’Aria condizionata in auto è una prassi che allevia i guidatori dalla sofferenza del caldo, specie in prossimità di lunghe code in macchina. Nella stagione estiva praticamente tutti gli automobilisti la accendono. Ma L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 giugno 2022) Tenere l’accesa inè una pratica molto comune, specialmente in estate. Ma in alcuni casi si rischia la sanzione L’inè una prassi che allevia i guidatori dalla sofferenza del caldo, specie in prossimità di lunghe code in macchina. Nella stagione estiva praticamente tutti glimobilisti la accendono. Ma L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

rzzz2145 : RT @itsmeback_: 33 gradi. Quattro ragazzi stremati al banco del bar, mi dicono che si bagnano la testa perchè il titolare non gli permette… - ManRay2020 : RT @RadioSavana: Aria condizionata o la pace? - nonnarita50 : RT @newyorker01: parlando con amici mi sono ricordato che in estate, quando ancora c’era l’aria condizionata in casa, mio padre spesso apri… - grava1995 : Treno deragliato a Roma, un passeggero: “Attimi di panico, al buio e senza aria condizionata” - JmsFortuna : RT @itsmeback_: 33 gradi. Quattro ragazzi stremati al banco del bar, mi dicono che si bagnano la testa perchè il titolare non gli permette… -