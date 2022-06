Afragola | Raffaele Balsamo ucciso sull’uscio di casa | ipotesi delitto passionale

(Di venerdì 3 giugno 2022) Potrebbero esserci motivi passionali dietro l’omicidio di, il rapinatore 38ennela scorsa notte in via Caracciolo, ad. Da quanto è emersoconosceva il suo killer: l’uomo gli ha aperto la porta, ha conversato con lui. Era, non ha oltrepassato il confine della porta d’ingresso, perché avendo il braccialetto elettronico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

