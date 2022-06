Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Riddle e Nakamura sfideranno gli Usos a Money In The Bank? - - MusaAlkaliBaba1 : RT @WWEItalia: Entrambi hanno dei conti in sospeso con la Bloodline. @SuperKingofBros e @ShinsukeN affronteranno i fratelli Uso questa nott… - ACGWWE : RT @WWEItalia: Entrambi hanno dei conti in sospeso con la Bloodline. @SuperKingofBros e @ShinsukeN affronteranno i fratelli Uso questa nott… - zomoney5000 : RT @WWEItalia: Entrambi hanno dei conti in sospeso con la Bloodline. @SuperKingofBros e @ShinsukeN affronteranno i fratelli Uso questa nott… - WWEItalia : Entrambi hanno dei conti in sospeso con la Bloodline. @SuperKingofBros e @ShinsukeN affronteranno i fratelli Uso qu… -

World Wrestling

...team è stato proprio Roman Reigns grazie a una poderosa spear ai danni di. Intervistato nel backstage, Paul Heyman ha definito la Bloodline come la più grande fazione nella storia della. ...... la Bloodline continua a vincere e dominare in. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022, ... decisa da una Spear del Tribal Chief su. Si aggiudica per la prima volta il titolo femminile ... WWE: Riddle viene ancora insultato dalla sua ex: "E' un tossico e pervertito" Nell'ultima Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha discusso se un match con gli Usos potrebbe essere aggiunto per l'evento di Chicago della WWE, ovvero Hell In A Cell, e quale potrebbe essere il pr ...WWE will present the Hell in a Cell premium live event on Sunday night, June 5th. The Allstate Arena in Chicago is expected to be packed for the show. As ...