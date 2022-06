Ucraina, Merkel rompe il silenzio: «Dalla Russia una barbara aggressione, l’Ue resti unita» (Di giovedì 2 giugno 2022) «La mia solidarietà va all’Ucraina invasa e attaccata Dalla Russia. Sostengo il loro diritto di autodifesa». Così l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato del conflitto tra Kiev e Mosca, dichiarando il totale appoggio al Paese di Volodymyr Zelensky. Merkel ha anche chiarito il suo pieno appoggio «a tutti gli sforzi del governo tedesco, dell’Ue, degli Usa, della Nato, del G7 e delle Nazioni Unite per porre fine alla barbara guerra di aggressione della Russia». Dopo circa sei mesi di silenzio, l’ex cancelliera è tornata a parlare in pubblico a Berlino: «Non voglio fare valutazioni esterno essendo fuori servizio, ma l’invasione russa è un’eclatante violazione del diritto internazionale e questa guerra ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) «La mia solidarietà va all’invasa e attaccata. Sostengo il loro diritto di autodifesa». Così l’ex cancelliera tedesca Angelaha parlato del conflitto tra Kiev e Mosca, dichiarando il totale appoggio al Paese di Volodymyr Zelensky.ha anche chiarito il suo pieno appoggio «a tutti gli sforzi del governo tedesco, del, degli Usa, della Nato, del G7 e delle Nazioni Unite per porre fine allaguerra didella». Dopo circa sei mesi di, l’ex cancelliera è tornata a parlare in pubblico a Berlino: «Non voglio fare valutazioni esterno essendo fuori servizio, ma l’invasione russa è un’eclatante violazione del diritto internazionale e questa guerra ...

