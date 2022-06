Referendum giustizia, Calderoli in sciopero della fame: “Sceso il muro del silenzio” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dalle 23 del 31 maggio, dunque da oltre 36 ore, sto attuando il mio sciopero della fame contro il muro di silenzio eretto intorno ai cinque Referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno. Due terzi degli italiani non sa nemmeno che si vota, figuriamoci se conoscono i quesiti”. A parlare è il leghista Roberto Calderoli, vicepresidente bergamasco del Senato. “Tra le tante emergenze, nazionali ed internazionali, non vorremmo che emergesse anche una sorta di emergenza democratica latente – ha detto – laddove le condizioni minime per l’esercizio di un così importante diritto costituzionale, come il Referendum, venissero svilite o finanche pregiudicate. Le condizioni generali avrebbero richiesto una scelta meglio ponderata anche da parte ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dalle 23 del 31 maggio, dunque da oltre 36 ore, sto attuando il miocontro ildieretto intorno ai cinquesulladel prossimo 12 giugno. Due terzi degli italiani non sa nemmeno che si vota, figuriamoci se conoscono i quesiti”. A parlare è il leghista Roberto, vicepresidente bergamasco del Senato. “Tra le tante emergenze, nazionali ed internazionali, non vorremmo che emergesse anche una sorta di emergenza democratica latente – ha detto – laddove le condizioni minime per l’esercizio di un così importante diritto costituzionale, come il, venissero svilite o finanche pregiudicate. Le condizioni generali avrebbero richiesto una scelta meglio ponderata anche da parte ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il 12 giugno andate a votare i referendum sulla giustizia. E votate “Sì”: serviranno a migliorare la giustizia in I… - sandrogozi : Appena votato da italiano all’estero 5 SI al #Referendum #giustizia Nonostante il silenzio vergognoso #Rai la contr… - repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - merlo_grazie : @EnricoLetta, se vuoi puoi anche rispondere mentre ci pensi per gli altri, non titubare sul referendum sulla custo… - robertosabatin4 : Anche Davigo, come Letta e Travaglio, dice di votare no al referendum giustizia. Credo che non esistano più dubbi c… -