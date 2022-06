Razzismo fiscale

Leggi su panorama

(Di giovedì 2 giugno 2022) I benefici previsti dal governo per compensare il caro bollette arriveranno ad alcune categorie sociali e meno ad altre. Una «selezione» per contribuenti fatta con criteri che appaiono in molti casi ideologici, più sensibili al lavoro dipendente rispetto a quello autonomo. Perché si ritiene quest’ultimo maggiormente portato all’evasione... «Dammi tre parole...», furoreggiava una canzone qualche anno fa. Oggi, però, per capire bastano forse tre cifre: diminuzione del Pil nel primo trimestre 2022 pari allo 0,2 per cento; aumento dei prezzi alimentari del 6 per cento; aumento delle entrate fiscali del 13,7 per cento. Altri tre numeri: diminuzione della produzione industriale 0,9 per cento (ma 2,9 in meno rispetto all’ultimo trimestre del 2021), crollo del potere di acquisto delle famiglie di 5 punti, debito pubblico record a 2.755 miliardi. Per dirla in tre parole: siamo al verde. Lo ...