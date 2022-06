Perché si dice che il tempo è galantuomo (Di giovedì 2 giugno 2022) Vecchi detti e modi di dire hanno sempre un significato metaforico per raccontare una grande verità, in parole semplici. Possono sembrare parole di mera retorica, ma alla fine si rivelano sempre azzeccate. Spesso non ne conosciamo l’origine, la storia o il contesto in cui certe espressioni hanno visto la luce. Ma quel che è certo, è che entrano a fare parte della saggezza comune, impartendo grandi insegnamenti. “Il tempo è galantuomo” è una di quelle espressioni che spesso fraintesa. Lascia qualche dubbio nell’interlocutore, parla in modo misterioso, ma anch’essa racchiude un fondo di verità. Questa vecchia frase si sente spesso e significa che, alla fine, il tempo ristabilisce la verità, ripara i torti, cura ogni cosa, dà ragione ai giusti. Un‘aforisma che risale addirittura al tempo dei lumi e rispecchia a pieno lo ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022) Vecchi detti e modi di dire hanno sempre un significato metaforico per raccontare una grande verità, in parole semplici. Possono sembrare parole di mera retorica, ma alla fine si rivelano sempre azzeccate. Spesso non ne conosciamo l’origine, la storia o il contesto in cui certe espressioni hanno visto la luce. Ma quel che è certo, è che entrano a fare parte della saggezza comune, impartendo grandi insegnamenti. “Il” è una di quelle espressioni che spesso fraintesa. Lascia qualche dubbio nell’interlocutore, parla in modo misterioso, ma anch’essa racchiude un fondo di verità. Questa vecchia frase si sente spesso e significa che, alla fine, ilristabilisce la verità, ripara i torti, cura ogni cosa, dà ragione ai giusti. Un‘aforisma che risale addirittura aldei lumi e rispecchia a pieno lo ...

