Opere di pubblica utilità dall’impianto eolico di Grisì, previsti ristori per circa 1,5 milioni di euro (Di giovedì 2 giugno 2022) MONREALE – Il consiglio comunale di Monreale, nel corso della seduta di lunedì ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Antonella Giuliano e Giulio Mannino (La nostra terra), che prevede misure di compensazione ambientale e territoriale relative al progetto Repowering dell’impianto eolico di Grisì. In pratica, la società ERG Wind Energy s.r.l. verrà autorizzata ad interventi di aggiornamento dell’impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori presenti nel territorio di Monreale, precisamente nella frazione di Grisì. Un decreto ministeriale prevede misure di compensazione, in Opere di pubblica utilità, nella misura del 3% dell’energia prodotta, compresi gli incentivi. “Si tratta di un importo che si aggira intorno al milione e mezzo di ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 2 giugno 2022) MONREALE – Il consiglio comunale di Monreale, nel corso della seduta di lunedì ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Antonella Giuliano e Giulio Mannino (La nostra terra), che prevede misure di compensazione ambientale e territoriale relative al progetto Repowering dell’impiantodi. In pratica, la società ERG Wind Energy s.r.l. verrà autorizzata ad interventi di aggiornamento dell’impianto, costituito da 5 aerogeneratori presenti nel territorio di Monreale, precisamente nella frazione di. Un decreto ministeriale prevede misure di compensazione, indi, nella misura del 3% dell’energia prodotta, compresi gli incentivi. “Si tratta di un importo che si aggira intorno al milione e mezzo di ...

