Non è ancora Concorrenza. Dopo i bagnini arrivano i tassisti (e li difende la sinistra) (Di giovedì 2 giugno 2022) Approvato! Un successo! Il ddl Concorrenza è passato! Illusi, candidi, anime buone. Compratevi delle scarpe comode e quando accadrà scacciate Satana-Monopolio con il Vangelo second... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Approvato! Un successo! Il ddlè passato! Illusi, candidi, anime buone. Compratevi delle scarpe comode e quando accadrà scacciate Satana-Monopolio con il Vangelo second... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

gippu1 : #ItaliaArgentina Wembley un anno dopo: il tristissimo ritorno a Londra chiude in bruttezza un anno in cui il nostro… - AlexBazzaro : Insegnanti che non possono insegnare. Medici sospesi. Lavoratori lasciati a casa. Bimbi mascherati in classe. Dove… - GiovaQuez : Santoro: “Da 15 anni non eleggiamo un presidente del Consiglio”. Eh?! Ancora? #controcorrente - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo motivatamente perplesso: l’esito del conflitto è ancora incerto, perché armare gli ucrain… - luigi19181793 : @SalazarYulia Silenzio assordante???? Tutti i giornali e i mezzi di informazione sono in mano ai Rothshild (AP e Ro… -