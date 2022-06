Milan, Cardinale ha in Scheiner l’uomo di fiducia che lo guida nel calcio (Di giovedì 2 giugno 2022) Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha in Scheiner l'uomo di fiducia, una guida che lo introduce dentro il calcio europeo. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022), nuovo proprietario del, ha inl'uomo di, unache lo introduce dentro ileuropeo.

Advertising

acmilan : ??? 'An honour and a privilege to be welcomed to the Milan family' Gerry Cardinale shares his thoughts and impressio… - AntoVitiello : #Cardinale: 'Onorati di essere parte dell'illustre storia di AC #Milan. Siamo impazienti di iniziare una partnershi… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale a cena in Duomo ??? (immagini @MilanNewsit). Domani l'ufficialità del signing tra #RedBird ed… - AslanNerazzurro : @elliott_il @pap1pap @MarcoCH0 Ma coooome??? Dunque Cardinale, non avendo preso il prestito al 15%, non creeeede pi… - tonyxofan : RT @milan_corner: La dirigenza rimane, Elliott rimane, Cardinale ha firmato, non c'è un euro di debito sul Milan, lo scudetto è in tasca..a… -