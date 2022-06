Lamorgese “Migranti e lavoro? Ampliamo i flussi con più stagionali”

(Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il rischio di “un’emergenza umanitaria con un aumento deimigratori alle frontiere d’Europa”, difficile da governare per la Ue “senza una risposta solidale comune”. Così, alla vigilia del vertice di Venezia in cui i ministri dell’Interno dei Paesi del Mediterraneo chiederanno all’Europa di estendere aidal Mediterraneo il patto di solidarietà applicato ai profughi ucraini, il ministro dell’Interno, Luciana, annuncia a Repubblica l’ampliamento di canali d’ingresso legali in Italia: “Il governo è alper varare il prossimo decretoche dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di vari comparti economici”.“Le migrazioni mosse da fattori economici e climatici – sottolinea – non si possono cancellare ma possono essere governate anche ampliando i ...

...registrato ad aprile e a maggio lungo le rotte del Mediterraneo centrale e orientale - prosegue il ministro- . In questa fase è problematico fare una stima attendibile di quanti...Canali regolari per gestire l'immigrazione con quote di stagionali e di manodopera specializzata: secondo il ministro dell'Interno sono circa 200 milioni le persone che soffrono la fame in 53 ...L’Europa non può immaginare di poter accogliere tutti i migranti economici che intendono mettersi in ... le rotte del Mediterraneo centrale e orientale – prosegue il ministro Lamorgese -. In questa ...Le dichiarazioni della ministra che torna a chiedere la solidarietà della Ue, nonostante i molti tentativi precedenti andati a vuoto ...