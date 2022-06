Highlights e gol Bulgaria-Macedonia 1-1 | Nations League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Glicompleti della sfida tra(1-1), valevole per la prima giornata del Gruppo 4 della. I macedoni, fautori dell’eliminazione dell’Italia alle qualificazioni ai Mondiali del, non sono andati oltre il pareggio in casa dei meno quotati bulgari; prima un gol di Despodov a far festeggiare l’intera Huvepharma Arena nel primo tempo, poi il pari firmato Ristovski nel corso della seconda frazione. Si è aperta con un pari con gol, quindi, l’avventura delladi Elmas in. Di seguito ildei migliori momenti del confronto tra bulgari e macedoni....