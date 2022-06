Franco, libertà e democrazia incompatibili con autoritarismo (Di giovedì 2 giugno 2022) "libertà pace e democrazia che sono la sintesi e l'espressione della nostra Repubblica, non sono compatibili con regimi autoritari o autocratici". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) "pace eche sono la sintesi e l'espressione della nostra Repubblica, non sono compatibili con regimi autoritari o autocratici". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze ...

Franco, libertà e democrazia incompatibili con autoritarismo "Libertà pace e democrazia che sono la sintesi e l'espressione della nostra Repubblica, non sono compatibili con regimi autoritari o autocratici". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, nel suo discorso al Sacrario.