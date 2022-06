Fiorentina, non solo Gollini: può aprirsi un asse con l’Atalanta! (Di giovedì 2 giugno 2022) La Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara a vivere una stagione con molti impegni, dove a quelli di campionato e Coppa Italia si è aggiunta la qualificazione alla UEFA Conference League, competizione passata alla ribalta, soprattutto nel nostro Paese a livello calcistico dopo essere stata vinta da una nostra rappresentante, la Roma di Mourinho. Per questo arrivare quanto più lontano possibile per la Viola deve essere un imperativo categorico, così come allestire una rosa all’altezza che possa permetterglielo. Lovato Calciomercato FiorentinaIn ottica mercato dunque la Fiorentina, secondo quanto riportato da La Nazione, starebbe imbastendo una trattativa a tre entrate con l’Atalanta. Un asse Firenze-Bergamo che vede essere protagonisti non solo il portiere Gollini, che nella ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Ladi Vincenzo Italiano si prepara a vivere una stagione con molti impegni, dove a quelli di campionato e Coppa Italia si è aggiunta la qualificazione alla UEFA Conference League, competizione passata alla ribalta, soprattutto nel nostro Paese a livello calcistico dopo essere stata vinta da una nostra rappresentante, la Roma di Mourinho. Per questo arrivare quanto più lontano possibile per la Viola deve essere un imperativo categorico, così come allestire una rosa all’altezza che possa permetterglielo. Lovato CalciomercatoIn ottica mercato dunque la, secondo quanto riportato da La Nazione, starebbe imbastendo una trattativa a tre entrate con l’Atalanta. UnFirenze-Bergamo che vede essere protagonisti nonil portiere, che nella ...

