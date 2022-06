Cessione Milan, la delusione di Investcorp: era tutto pronto per il mercato. Retroscena (Di giovedì 2 giugno 2022) Cessione Milan, delusione Investcorp: il fondo del Bahrain aveva già tutto stanziato per il prossimo mercato estivo. Il Retroscena Un mese fa il fondo Investcorp era stato molto vicino all’acquisto del Milan. Poi la trattativa è tramontata con molta sorpresa di Mohamed Alhardi, presidente del fondo. Negli ambienti vicini a Investcorp si fa notare come l’offerta del fondo (1,2 miliardi) fosse al netto della situazione debitoria, che per lo stadio sarebbe stata stanziata una somma ulteriore e che per il mercato sarebbero stati subito disponibili 70 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022): il fondo del Bahrain aveva giàstanziato per il prossimoestivo. IlUn mese fa il fondoera stato molto vicino all’acquisto del. Poi la trattativa è tramontata con molta sorpresa di Mohamed Alhardi, presidente del fondo. Negli ambienti vicini asi fa notare come l’offerta del fondo (1,2 miliardi) fosse al netto della situazione debitoria, che per lo stadio sarebbe stata stanziata una somma ulteriore e che per ilsarebbero stati subito disponibili 70 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

