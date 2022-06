Albo d’oro Ligue 1: primo posto condiviso (Di giovedì 2 giugno 2022) Chiusa la stagione 2021/22, il campionato francese presenta la supremazia, negli ultimi anni, del PSG. La compagine parigina sta però dominando dall’ultimo decennio e vanta infatti appena dieci scudetti vinti, come anche il Saint-Etienne, club con il quale condivide la vetta dell’Albo d’oro Ligue 1. Nelle ultime annate c’è stata qualche apparizione che ha reso più interessante un campionato che, per certi versi, presenta poche sorprese. Prima edizione, nel 1932/33, vinta dall’Olympique Lillois, fermo proprio a uno. Albo d’oro Ligue 1: corsa a due, classifica delineata Una classifica, quella dell’Albo d’oro della Ligue 1, molto delineata, con due compagini in vetta e diverse a seguire con pochi trofei di distanza. Se il Saint-Etienne ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 giugno 2022) Chiusa la stagione 2021/22, il campionato francese presenta la supremazia, negli ultimi anni, del PSG. La compagine parigina sta però dominando dall’ultimo decennio e vanta infatti appena dieci scudetti vinti, come anche il Saint-Etienne, club con il quale condivide la vetta dell’1. Nelle ultime annate c’è stata qualche apparizione che ha reso più interessante un campionato che, per certi versi, presenta poche sorprese. Prima edizione, nel 1932/33, vinta dall’Olympique Lillois, fermo proprio a uno.1: corsa a due, classifica delineata Una classifica, quella dell’della1, molto delineata, con due compagini in vetta e diverse a seguire con pochi trofei di distanza. Se il Saint-Etienne ...

Advertising

zazoomblog : Albo d’oro Liga: il Barcellona insegue il Real Madrid - #d’oro #Liga: #Barcellona #insegue - gaemascaro : @pisto_gol Come dice Mourinho, la storia si scrive vincendo le partite che contano. Non si può vincerle tutte, natu… - Ledbowski : @CaptHindsight3 @willy_signori al posto di scaldarti e lasciarti andare al turpiloquio, rileggi con calma e noterai… - CaptHindsight3 : @Ledbowski @willy_signori Sei tu che non capisci adesso. Ho espresso il mio parere per me resta un motto del cazzo… - Ledbowski : @CaptHindsight3 @willy_signori ti faccio solo notare che frase è di Boniperti e non è stata coniata per Allegri, co… -

Nicolò Contucci (Airc) è il fundraiser dell'anno (02/06/2022) L'albo d'oro della manifestazione è il seguente: 2021 Giancarla Pancione 2020 Tutti i Fundraiser 2019 Giovanna Bonora 2018 Alessandra Delli Poggi 2017 Roger Bergonzoli 2016 Alessandro Benedetti 2015 ... MotoGP, GP Catalunya (Barcellona): numeri e curiosità L'albo d'oro Il ritiro di Valentino Rossi, e, prima di lui, di Jorge Lorenzo, ha lasciato il Catalunya orfano dei suoi due vincitori più prolifici: 7 successi per Vale, 5 per Jorge . 12 vittorie in ... Sky Sport L'della manifestazione è il seguente: 2021 Giancarla Pancione 2020 Tutti i Fundraiser 2019 Giovanna Bonora 2018 Alessandra Delli Poggi 2017 Roger Bergonzoli 2016 Alessandro Benedetti 2015 ...L'Il ritiro di Valentino Rossi, e, prima di lui, di Jorge Lorenzo, ha lasciato il Catalunya orfano dei suoi due vincitori più prolifici: 7 successi per Vale, 5 per Jorge . 12 vittorie in ... Champions, l'albo d'oro: il Real Madrid arriva a 14 successi