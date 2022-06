2 giugno, i medici sfilano tra gli applausi. Speranza: «Vinta grazie a loro una sfida senza precedenti» – Il video (Di giovedì 2 giugno 2022) «Oggi per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica». Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook dove coglie l’occasione per rendere omaggio al personale sanitario «grazie al quale il nostro Paese è riuscito a vincere una sfida senza precedenti». In occasione della parata del 2 giugno a Roma per il 76esimo anniversario della Repubblica italiana, medici e operatori sanitari hanno sfilato tra gli applausi. «Una grande emozione e un bel riconoscimento al sacrificio e all’impegno straordinario dei nostri professionisti sanitari durante la pandemia», ha continuato Speranza. «grazie a loro il ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) «Oggi per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica». Così il ministro della Salute Robertoin un post su Facebook dove coglie l’occasione per rendere omaggio al personale sanitario «al quale il nostro Paese è riuscito a vincere una». In occasione della parata del 2a Roma per il 76esimo anniversario della Repubblica italiana,e operatori sanitari hanno sfilato tra gli. «Una grande emozione e un bel riconoscimento al sacrificio e all’impegno straordinario dei nostri professionisti sanitari durante la pandemia», ha continuato. «il ...

