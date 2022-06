Vaiolo delle scimmie, nel Regno Unito casi salgono a 190: solo 2 donne a Londra (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – salgono a 190 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie nel Regno Unito, identificati dal 6 al 31 maggio. Di questi, 183 sono stati registrati in Inghilterra, 4 in Scozia, 2 in Irlanda del Nord e uno in Galles. E’ quanto riporta l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria Ukhsa. In Inghilterra – dettaglia il bollettino – l’86% dei casi riguarda residenti a Londra e solo 2 sono donne. La maggior parte dei contagi (87%) si è verificata in persone di età compresa tra 20 e 49 anni. Secondo le informazioni disponibili, 111 casi sono stati rilevati nella comunità Gbmsm (gay, bisessuali o maschi che fanno sesso con maschi). E’ la prima volta che il virus ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) –a 190 iconfermati dinel, identificati dal 6 al 31 maggio. Di questi, 183 sono stati registrati in Inghilterra, 4 in Scozia, 2 in Irlanda del Nord e uno in Galles. E’ quanto riporta l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria Ukhsa. In Inghilterra – dettaglia il bollettino – l’86% deiriguarda residenti a2 sono. La maggior parte dei contagi (87%) si è verificata in persone di età compresa tra 20 e 49 anni. Secondo le informazioni disponibili, 111sono stati rilevati nella comunità Gbmsm (gay, bisessuali o maschi che fanno sesso con maschi). E’ la prima volta che il virus ...

