Ucraina: Meloni, 'serve fondo compensazione Ue per attenuare peso sanzioni' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Continuo a non capire la ragione per la quale il governo italiano non si faccia sentire per ottenere un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervenendo a "Non stop news" su Rtl 102.5. Secondo Fdi il "fondo di compensazione dovrebbe essere finanziato dall'intero occidente. È innegabile che l'impatto della crisi qualcuno lo paga di più, qualcuno di meno, ma è anche innegabile che qualcuno ci potrebbe guadagnare. Come si redistribuisce la responsabilità, così la comunità internazionale deve essere solidale con l'Italia. Il ministro Cingolani ha fatto un buon lavoro per ciò che riguarda il tetto al prezzo del gas, però manca tutta la parte delle compensazioni che Fdi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Continuo a non capire la ragione per la quale il governo italiano non si faccia sentire per ottenere undiper le nazioni che saranno più colpite dalle". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia, intervenendo a "Non stop news" su Rtl 102.5. Secondo Fdi il "didovrebbe essere finanziato dall'intero occidente. È innegabile che l'impatto della crisi qualcuno lo paga di più, qualcuno di meno, ma è anche innegabile che qualcuno ci potrebbe guadagnare. Come si redistribuisce la responsabilità, così la comunità internazionale deve essere solidale con l'Italia. Il ministro Cingolani ha fatto un buon lavoro per ciò che riguarda il tetto al prezzo del gas, però manca tutta la parte delle compensazioni che Fdi ...

