Ucraina | Mattarella | Conseguenze guerra riguardano tutti

salvatoreblanc7 : RT @Quirinale: #Mattarella: Oggi, l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata: l’aggressione all’Ucraina da parte della… - Quirinale : #Mattarella: Oggi, l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata: l’aggressione all’Ucraina da par… - DomaniGiornale : ?? «Con lucidità e coraggio occorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace»: c… - oldo_bis : RT @Frances39747547: Stiamo ascoltando con doveroso rispetto il discorso del nostro Presidente Mattarella, che ha ribadito l’invasione dell… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Mattarella: “Italia impegnata per ritiro truppe russe” -

L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, e il rappresentante bielorusso non sono stati invitati al concerto offerto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio, per la Festa del 2 giugno. Una decisione frutto degli accordi presi in sede Ue di non coinvolgere rappresentanti diplomatici dei due Paesi in cerimonie legate a ricorrenze nazionali.FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca 25 aprile,: "Con invasioneho pensato a Bella ciao" Il Presidente della Repubblica, come ogni anno, ha preso parte all'...(Adnkronos) - La guerra in Ucraina "non è un conflitto con effetti ... Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto offerto al Quirinale per ...(LaPresse) – “Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un’importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e ...