Advertising

Agenzia ANSA

Nel dettaglio ilha scorto nel verde una specie di piccolo deposito di munizioni, con tre bombe da mortaio da due pollici he (high explosive, ad alto potenziale esplosivo) e altre otto bombe ...... basata su stile e prestazioni, si fonde nell'unica bici in listino: laGT, recentemente ... Quest'ultima interpretazioneapplicazione nella eF01, l'ultima nata, pensata per chi cerca ... Trekker trova 11 bombe da mortaio su linea Gotica, distrutte - Cronaca Un escursionista che faceva trekking nel Mugello ha scoperto fra la vegetazione di un bosco 11 bombe da mortaio di fabbricazione britannica residuati bellici della Seconda Guerra mondiale. (ANSA) ...