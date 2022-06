Torna a Oriocenter il nuovo polo lombardo del design | Extrasalone | il design aperto a tutti

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il successo dell’edizione del 2021,, ilespositivo del, nelle gallerie diSelected Stores. Gli spazi del mall più grande d’Italia faranno da cornice, anticipando laWeek di Milano e per tutto il mese di giugno, a una nuova edizione che offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire aziende che riassumono nella loro filosofia dil’attenzione alla funzionalità e all’impatto estetico e ambientale.nasce dall’incontro tra la mente creativa di Green Hub, agenzia di comunicazione e terreno di ideazione e sviluppo di nuove idee, eSelected Stores, mall in continua evoluzione che anticipa le tendenze e soddisfa i ...

a partire dal 13 febbraio 2022 l'appuntamento con le proiezioni Friendly Autism all'UCI Cinema di. Si tratta di proiezioni che, grazie al sistema Autism Friendly Screening, rendono ...A Pescara il carabiniereal successo tricolore in 2h33:45 sulla nuova distanza. Primo titolo assoluto della carriera ... portacolori dell'Atletica Bergamo 1959, davanti a tutte in 2h52:... Extrasalone, design aperto a tutti nel nuovo polo lombardo di Oriocenter L’iniziativa Dall’1 al 30 giugno sarà possibile visitare l’esposizione negli spazi del centro commerciale di Orio. Così shopping e design s’incontrano mettendo al centro il Made in Italy che diventa ...