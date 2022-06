Stadia PRO: sono 7 i giochi gratuiti di Giugno! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un altro mese è passato e da oggi, 1 Giugno, gli abbonati a Stadia PRO possono riscattare i giochi gratuiti di questo mese, che sono ben 7! Eh si! Il mese di Giugno è davvero ricco per gli abbonati a Stadia PRO, che vedranno aggiungersi al loro catalogo dei giochi davvero interessanti. Per i nuovi arrivati ricordiamo che Stadia PRO è l’abbonamento mensile di Stadia che al costo di 9,99€ da accesso al 4K HDR, all’Audio Surround 5.1, a giochi gratuiti rilasciati ogni mese e a sconti speciali. Prima di andare a vedere i giochi di questo mese vi ricordiamo che con Stadia non è necessario l’abbonamento per giocare in multiplayer, ma da accesso appunto ai privilegi ... Leggi su g-stadia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un altro mese è passato e da oggi, 1 Giugno, gli abbonati aPRO posriscattare idi questo mese, cheben 7! Eh si! Il mese di Giugno è davvero ricco per gli abbonati aPRO, che vedranno aggiungersi al loro catalogo deidavvero interessanti. Per i nuovi arrivati ricordiamo chePRO è l’abbonamento mensile diche al costo di 9,99€ da accesso al 4K HDR, all’Audio Surround 5.1, arilasciati ogni mese e a sconti speciali. Prima di andare a vedere idi questo mese vi ricordiamo che connon è necessario l’abbonamento per giocare in multiplayer, ma da accesso appunto ai privilegi ...

Advertising

GamingTalker : Google Stadia Pro, rivelati i giochi gratis di giugno 2022 - xpredatord : RT @stadiaverseit: Prendete e riscattatene tutti, i 7 nuovi giochi di Stadia Pro sono ora disponibili. #Stadia #StadiaPro #Stadia100 #TeamS… - stadiaverseit : Prendete e riscattatene tutti, i 7 nuovi giochi di Stadia Pro sono ora disponibili. #Stadia #StadiaPro #Stadia100… - infoitscienza : Sette nuovi giochi per Stadia Pro: Deliver Us the Moon, Lake e altri - HDblog : RT @HDblog: Google Stadia Pro, domani arrivano sette nuovi giochi gratis -