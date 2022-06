Simeone via dal Verona? Due big di Serie A sull’attaccante argentino! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milan e Juventus, seppur con due finali diametralmente opposti, durante la stagione hanno riscontrato e fatto notare lo stesso problema: quello di un attaccante, giovane e promettente, che possa garantire un bottino che se non è la doppia cifra di reti, ci si avvicina molto. Come già detto, anche se con le dovute distinzioni, da una parte il Milan è riuscito a sopperire alla mancanza di un bomber vero e proprio con tre personaggi in cerca d’autore, ovvero Rebic, Ibrahimovic e Giroud che a testa, soprattutto gli ultimi due, hanno parzialmente alleggerito questo peso, anche grazie al grande apporto della squadra dietro al concetto di punta. Tant’è vero che i rossoneri sono subito intervenuti sul mercato assicurandosi le prestazioni di Divock Origi, boa del Liverpool, attorno al quale può costruirsi anche un progetto. Stessa cosa hanno pensato a Torino nel momento in cui hanno acquistato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milan e Juventus, seppur con due finali diametralmente opposti, durante la stagione hanno riscontrato e fatto notare lo stesso problema: quello di un attaccante, giovane e promettente, che possa garantire un bottino che se non è la doppia cifra di reti, ci si avvicina molto. Come già detto, anche se con le dovute distinzioni, da una parte il Milan è riuscito a sopperire alla mancanza di un bomber vero e proprio con tre personaggi in cerca d’autore, ovvero Rebic, Ibrahimovic e Giroud che a testa, soprattutto gli ultimi due, hanno parzialmente alleggerito questo peso, anche grazie al grande apporto della squadra dietro al concetto di punta. Tant’è vero che i rossoneri sono subito intervenuti sul mercato assicurandosi le prestazioni di Divock Origi, boa del Liverpool, attorno al quale può costruirsi anche un progetto. Stessa cosa hanno pensato a Torino nel momento in cui hanno acquistato ...

