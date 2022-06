Salvini a Mosca, il Copasir indaga. Urso: il nostro faro è la sicurezza nell’interesse nazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) conferma: ha aperto un’indagine su Antonio Capuano – avvocato, ex parlamentare di Forza Italia –che, come consigliere di Matteo Salvini, ha lavorato all’organizzazione del viaggio a Mosca del leader leghista. Il presidente della commissione, il senatore Adolfo Urso, ne spiega ragioni e modalità, cominciando col dire, in un’intervista a La Stampa, che «come consuetudine, l’organismo che presiede non esprime mai valutazioni politiche sull’attività dei parlamentari». E proseguendo col precisare che l’iniziativa avviata risponde alle «usuali procedure informative previste, a norma della legge 124/2007». Viaggio di Salvini a Mosca, il Copasir avvia procedure informative sull’attività di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il(Comitato parlamentare per ladella Repubblica) conferma: ha aperto un’indagine su Antonio Capuano – avvocato, ex parlamentare di Forza Italia –che, come consigliere di Matteo, ha lavorato all’organizzazione del viaggio adel leader leghista. Il presidente della commissione, il senatore Adolfo, ne spiega ragioni e modalità, cominciando col dire, in un’intervista a La Stampa, che «come consuetudine, l’organismo che presiede non esprime mai valutazioni politiche sull’attività dei parlamentari». E proseguendo col precisare che l’iniziativa avviata risponde alle «usuali procedure informative previste, a norma della legge 124/2007». Viaggio di, ilavvia procedure informative sull’attività di ...

