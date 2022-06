Roland Garros, sfida epica tra Nadal e Djokovic. Lo spagnolo getta ombre sul futuro (Di mercoledì 1 giugno 2022) I due sono stati protagonisti di un quarto di finale da oltre quattro ore In quattro ore, in sessione notturna e con annesse polemiche, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono stati protagonisti dell’ennesima sfida da sogno. I due si sono affrontati ai quarti di finale del Roland Garros (Parigi), da sempre terra di conquista dello spagnolo. A spuntarla quest’ultimo in quattro set dopo una battaglia durata oltre 4 ore. Leggi anche: Rafael Nadal a “Che Tempo Che fa”, tra rituali scaramantici e felicità Nadal ha vinto contro il numero uno al Mondo per 6-2 4-6 6-2 7-6. Venerdì giocherà, nel giorno del suo compleanno, la 15esima semifinale in uno Slam contro il tedesco Sasha Zverev. Non è detto però che questa non possa essere la sua ultima apparizione. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) I due sono stati protagonisti di un quarto di finale da oltre quattro ore In quattro ore, in sessione notturna e con annesse polemiche, Rafaele Novaksono stati protagonisti dell’ennesimada sogno. I due si sono affrontati ai quarti di finale del(Parigi), da sempre terra di conquista dello. A spuntarla quest’ultimo in quattro set dopo una battaglia durata oltre 4 ore. Leggi anche: Rafaela “Che Tempo Che fa”, tra rituali scaramantici e felicitàha vinto contro il numero uno al Mondo per 6-2 4-6 6-2 7-6. Venerdì giocherà, nel giorno del suo compleanno, la 15esima semifinale in uno Slam contro il tedesco Sasha Zverev. Non è detto però che questa non possa essere la sua ultima apparizione. ...

