Regione Campania | ufficializzate le date di inizio dei saldi e della scuola

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Partono dal 3 luglio idell’estate 2022 in, mentre il prossimo anno scolastico sarà al via il 13 settembre. Lo ha deciso oggi la giunta regionale che si è riunita con il presidente De Luca e gli assessori. Da domenica 3 luglio, la stessa data dell’estate 2021, potranno quindi esserci gli sconti estivi nei negozi. La giunta regionale di oggi ha anche stabilito la data didelle lezioni per il prossimo anno scolastico che inpartirà dal 13 settembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

01/06/2022 - Con Delibera di Giunta Regionale n. 235 del 17.05.2022, sono state approvate le Misure in deroga per l'anno 2022, volte alla semplificazione delle procedure ordinarie per l'erogazione dei ...31/05/2022 - Cinquecento scuole e 300mila studenti coinvolti, un investimento complessivo di 100 milioni di euro per 4 annualità, 50mila euro all'anno ad ogni istituzione scolastica per la realizzazio ...