Putin-Zelensky, per il Cremlino l'incontro ora è possibile. Ankara: patto per sminare i porti. Italia pronta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si parla tanto di negoziati per per fermare la guerra in Ucraina, tuttavia in concreto non c'è nulla. Ma il Cremlino ora fa sapere di "non escludere a priori" un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ma - ha precisato il portavoce Dmitry Peskov - "solo per finalizzare un certo documento", che nelle intenzioni russe dovrebbe sancire l'annessione di Crimea e Donbass L'articolo proviene da Firenze Post.

