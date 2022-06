Pogba Juve, positivi gli ultimi colloqui con l’entourage: le ultime sul ritorno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Pogba Juve, colloqui positivi con l’entourage del centrocampista francese. Cresce la positività sul ritorno del giocatore Arrivano nuove conferme sul ritorno di Pogba alla Juve dopo che è stato ufficializzato in giornata l’addio al Manchester United. Secondo Sky Sport, in particolare, la societò bianconera è sicura dei dei frutti dei colloqui positivi avuti con l’agente del Polpo. Pogba, dal canto suo, potrebbe tornare a Torino prendendo meno soldi che andare al Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)condel centrocampista francese. Cresce latà suldel giocatore Arrivano nuove conferme suldialladopo che è stato ufficializzato in giornata l’addio al Manchester United. Secondo Sky Sport, in particolare, la societò bianconera è sicura dei dei frutti deiavuti con l’agente del Polpo., dal canto suo, potrebbe tornare a Torino prendendo meno soldi che andare al Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Pogba ha scelto la #Juve e non cambia idea ?? - forumJuventus : Pogba alla Juve? Il francese svelerà il suo futuro il 17 Giugno nel documentario Amazon 'Pogmentary' ?… - repubblica : Pogba ha detto sì alla Juve, ecco a quanto ha rinunciato per tornare in bianconero [di Domenico Marchese] - CalcioNews24 : Fiducia in casa #Juve per il ritorno di #Pogba ?? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Pogba Juve (Sky Sport), colloqui con l’agente positivi: cresce la fiducia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seri… -