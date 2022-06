Napoli offerta ufficiale per Deulofeu: c’è distanza con l’Udinese, i dettagli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale per Gerard Deulofeu, il giocatore spagnolo vuole lasciare l’Udinese. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis può sognare l’accoppiata Bernardeschi-Deulofeu, dato che Spalletti può perdere anche Politano nella batteria degli esterni. Su Bernardeschi si è sbilanciato Aurelio De Laurentiis, anche se il giocatore che ha siglato appena 12 gol alla Juve, non sembra essere il preferito di Spalletti. Molto più intrigante la strada che porta all’esterno spagnolo dell’Udinese, anche se la distanza tra domanda ed offerta è molto ampia. “Il Napoli raddoppia: non soltanto Bernardeschi, illustre parametro zero che De Laurentiis ha spiegato di aver ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilha fatto un’per Gerard, il giocatore spagnolo vuole lasciare. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis può sognare l’accoppiata Bernardeschi-, dato che Spalletti può perdere anche Politano nella batteria degli esterni. Su Bernardeschi si è sbilanciato Aurelio De Laurentiis, anche se il giocatore che ha siglato appena 12 gol alla Juve, non sembra essere il preferito di Spalletti. Molto più intrigante la strada che porta all’esterno spagnolo del, anche se latra domanda edè molto ampia. “Ilraddoppia: non soltanto Bernardeschi, illustre parametro zero che De Laurentiis ha spiegato di aver ...

