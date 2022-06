Musk: "Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore a settimana" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Via lo smart working da Tesla. Dopo i figli e il lavoro, Musk indigna di nuovo i suoi dipendenti (e il web) Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Via lo smart working da Tesla. Dopo i figli e il lavoro,indigna di nuovo i suoi dipendenti (e il web)

Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - ale_frola : RT @Agenzia_Ansa: L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accettabile.… - infoiteconomia : Musk: 'Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore a settimana' - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accettabile.… - HuffPostItalia : Musk: 'Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore a settimana' -

L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il "lavoro da remoto non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla.