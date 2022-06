"Ma quale economia di guerra?", a Cartabianca tra Cacciari e Lerner volano scintille (Di mercoledì 1 giugno 2022) "L'Italia fa l'economia di guerra? Ma cosa dici?". A Massimo Cacciari non è piaciuto l'intervento a Cartabianca di Gad Lerner. "Non siamo in economia di guerra, ma con queste sanzioni idiote ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "L'Italia fa l'di? Ma cosa dici?". A Massimonon è piaciuto l'intervento adi Gad. "Non siamo indi, ma con queste sanzioni idiote ci ...

Advertising

AngeloLucarella : Consideriamo che se le partite iva medio-piccole continuano a chiudere ed ad aumentare i livelli di crisi e di inde… - orvietonews : Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura, approvati rendiconto consuntivo e bilancio di previsione: L’assemb… - ComparatoNicola : RT @GazzettaEmilia: Focus sulla #Biodiversità. Quale futuro per il Po? ... #fiumepo - GazzettaEmilia : Focus sulla #Biodiversità. Quale futuro per il Po? ... #fiumepo - OrmeneseNerio : @borghi_claudio Avete sostenuto e sostenere ancora un governo assassino per l economia e non solo italiana, cazzo v… -