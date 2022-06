Lulù e Manuel ancora rivelazioni sulla rottura: tutta colpa della Selassiè? L’amaro racconto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo le ospitate in tv a Verissimo, nè Manuel Bortuzzo, nè Lulù Selassiè hanno aggiunto altri dettagli sulla fine della loro storia d’amore. Il veneto aveva avuto modo di raccontare molti dettagli nello studio di Silvia Toffanin, pur ribadendo di voler tenere per se molte delle cose successe con Lulù, cose che lo avrebbero poi portato a decidere di lasciarla. L’intervista della principessa nello studio di Canale 5 è stata praticamente vuota. Non ha fornito dettagli, ha ribadito di amare Manuel, ha lanciato nuove accuse contro la famiglia di lui. Ha continuato sulla stessa scia, senza però entrare nel dettaglio, troppo sconvolta dalla fine della storia. Lacrime e commozione ma di racconto, ben ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo le ospitate in tv a Verissimo, nèBortuzzo, nèhanno aggiunto altri dettaglifineloro storia d’amore. Il veneto aveva avuto modo di raccontare molti dettagli nello studio di Silvia Toffanin, pur ribadendo di voler tenere per se molte delle cose successe con, cose che lo avrebbero poi portato a decidere di lasciarla. L’intervistaprincipessa nello studio di Canale 5 è stata praticamente vuota. Non ha fornito dettagli, ha ribadito di amare, ha lanciato nuove accuse contro la famiglia di lui. Ha continuatostessa scia, senza però entrare nel dettaglio, troppo sconvolta dalla finestoria. Lacrime e commozione ma di, ben ...

Advertising

Sbrodolinanna : Manuel che difende lulu... vi dovete vergognare... avete fatto scomodare Manuel .. pezzi di idioti #fairylu - eriikaa1709 : Il dottor Davide un grande uomo e persona perbene amico di Manuel, frequenta e vuole molto bene a Lulu.... Nulla da… - martaroma93 : Se andate su The pippol tv trovate tutto l’articolo secondo quanto loro Manuel e Lulu si siano lasciati con le vere… - R77cor : @LucaDeportivo Anche a me è chiaro fisioterapia in camera sterile onestamente è una boiata pazzesca ! Diciamo piutt… - Tellynaa : Lulu avrebbe dovuto ascoltare i consigli di Davide quando le disse che non doveva incaponirsi per i momenti che era… -