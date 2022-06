Luciano Ligabue: guest del suo concerto evento Elisa, Loredana Bertè e Piero Pelù (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luciano Ligabue annuncia tutti gli special guest dell’evento speciale “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”. “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”, evento già da tempo sold out con 100.000 biglietti venduti, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo),uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali. In attesa del grande ritorno live nel 2022, da venerdì 23 aprile è in rotazione radiofonica “Essere Umano” il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “7” (già certificato PLATINO). Ligabue: gli ospiti di 30 anni in un (nuovo) giorno Dopo Gazzelle, Eugenio Finardi, Elisa e Piero Pelù, anche Loredana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)annuncia tutti gli specialdell’speciale “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”. “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”,già da tempo sold out con 100.000 biglietti venduti, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo),uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali. In attesa del grande ritorno live nel 2022, da venerdì 23 aprile è in rotazione radiofonica “Essere Umano” il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “7” (già certificato PLATINO).: gli ospiti di 30 anni in un (nuovo) giorno Dopo Gazzelle, Eugenio Finardi,, anche...

