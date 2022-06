Letta nomina Misiani commissario provinciale del PD di Taranto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, ha nominato il senatore bergamasco Antonio Misiani commissario provinciale del PD di Taranto. “È un incarico che mi onora e che intendo svolgere con il massimo impegno, con particolare riguardo alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno che vedranno a Taranto, dove il PD è in prima fila nel sostenere la candidatura del sindaco uscente Rinaldo Melucci, una delle sfide più significative a livello nazionale” commenta il senatore bergamasco sul proprio profilo Facebook. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico, hato il senatore bergamasco Antoniodel PD di. “È un incarico che mi onora e che intendo svolgere con il massimo impegno, con particolare riguardo alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno che vedranno a, dove il PD è in prima fila nel sostenere la candidatura del sindaco uscente Rinaldo Melucci, una delle sfide più significative a livello nazionale” commenta il senatore bergamasco sul proprio profilo Facebook.

