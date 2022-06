Italia Argentina, Cambiasso: «Partita importante. Messi fa ancora la differenza» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex centrocampista Cambiasso ha parlato in vista della Finalissima tra Italia e Argentina Esteban Cambiasso, ex centrocampista della Seleccion, ai canali ufficiali della UEFA ha parlato in vista della Finalissima tra Italia e Argentina. Italia-Argentina – «È una Partita molto importante, nonché una buona idea. In passato ci sono sempre stati incontri tra squadre europee e sudamericane, non tra squadre nazionali ma tra squadre di club nella storica Coppa Intercontinentale. A livello personale assolutamente insolita perché le mie due nazioni giocano l’una contro l’altra. Quindi, per me e la mia famiglia è una Partita molto speciale. Da una parte, c’è il paese che mi ha dato i natali. Dall’altra, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex centrocampistaha parlato in vista della Finalissima traEsteban, ex centrocampista della Seleccion, ai canali ufficiali della UEFA ha parlato in vista della Finalissima tra– «È unamolto, nonché una buona idea. In passato ci sono sempre stati incontri tra squadre europee e sudamericane, non tra squadre nazionali ma tra squadre di club nella storica Coppa Intercontinentale. A livello personale assolutamente insolita perché le mie due nazioni giocano l’una contro l’altra. Quindi, per me e la mia famiglia è unamolto speciale. Da una parte, c’è il paese che mi ha dato i natali. Dall’altra, ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Azzurri : ???? Chiellini saluta la #Nazionale: domani a #Wembley cerimonia prima di #ItaliaArgentina ?? Prima del fischio d’ini… - infoitsport : L'Italia sfida l'Argentina a Wembley, l'apertura di Metro: 'Vediamo come siamo Messi' - fanpage : Una finale per eleggere la Nazionale più forte al mondo. Questa sarà la #Finalissima2022 -