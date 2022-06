iPad obbligatorio per le lezioni, il caso nell’istituto Mazzini-Modugno di Bari. La preside: «Sennò cambiate scuola» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sul sito ufficiale di Apple i prezzi degli iPad partono da 389 euro e superano i 1.000 euro per i modelli più prestanti. Sono queste le cifre a cui deve prepararsi una famiglia che decide di mandare un figlio a studiare nell’istituto Comprensivo Mazzini Modugno di Bari, visto che i ragazzi che non avranno nello zaino questo dispositivo sono stati invitati a «proseguire il percorso di studi presso altra istituzione scolastica». O almeno, è questa l’alternativa ufficiale che viene presentata in una circolare ai genitori che non sono intenzionati ad acquistare un tablet di Apple. La preside dell’istituto Maria Dentamaro ha difeso questa presa di posizione: «Siamo stati chiari e trasparenti sin dall’inizio». La scuola ha chiarito anche il fornitore: ad occuparsi della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sul sito ufficiale di Apple i prezzi deglipartono da 389 euro e superano i 1.000 euro per i modelli più prestanti. Sono queste le cifre a cui deve prepararsi una famiglia che decide di mandare un figlio a studiareComprensivodi, visto che i ragazzi che non avranno nello zaino questo dispositivo sono stati invitati a «proseguire il percorso di studi presso altra istituzione scolastica». O almeno, è questa l’alternativa ufficiale che viene presentata in una circolare ai genitori che non sono intenzionati ad acquistare un tablet di Apple. Ladell’istituto Maria Dentamaro ha difeso questa presa di posizione: «Siamo stati chiari e trasparenti sin dall’inizio». Laha chiarito anche il fornitore: ad occuparsi della ...

