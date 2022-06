Grano Ucraina, Di Maio: "Italia disponibile per sminamento porti" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 01 giugno 2022 "Mosca e Kiev sono tra i primi esportatori di prodotti agricoli. Draghi ha parlato della crisi alimentare con Putin e Zelensky e io a breve avrò un colloquio con Kuleba. Bisogna ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 01 giugno 2022 "Mosca e Kiev sono tra i primi esportatori di prodotti agricoli. Draghi ha parlato della crisi alimentare con Putin e Zelensky e io a breve avrò un colloquio con Kuleba. Bisogna ...

Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - vaticannews_it : #PapaFrancesco appello per il blocco dell’esportazione del grano dall’#Ucraina: 'Si faccia ogni sforzo per risolver… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra': è l'appello lanciato dal Papa a… - BreviariumEU : RT @Pontifex_it: Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un accorato ap… - Marilenapas : RT @Pontifex_it: Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un accorato ap… -