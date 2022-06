Giostra | ecco gli sponsor delle tribune per il prossimo triennio - Cronaca - lanazione it

Advertising

giek2 : RT @Hollywood241077: @HuffPostItalia Ecco qua, è ripartita la giostra delle cazzate! - Hollywood241077 : @HuffPostItalia Ecco qua, è ripartita la giostra delle cazzate! -

LA NAZIONE

... Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold " commenta il sindaco Alessandro Ghinelli " apriamo ad una forma di sponsorizzazione mai avvenuta prima per ladel Saracino che sancisce il forte ...il palio realizzato dall'artista ucraino Mikola Matsenko ' Rosa rossa " Fiore dell'Amore '. E' questo il titolo del Palio didella Sfida 2022, presentato domenica 29 maggio a Palazzo ... Giostra, ecco gli sponsor delle tribune per il prossimo triennio Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold. Sono le tre aziende aretine che hanno scelto di partecipare al bando dell’amministrazione comunale con il quale si ricercavano soggetti sponsorizzatori delle ...Presentato all'Auditorium san Domenico il palio della Giostra di giugno. E' stato realizzato dall'artista ucraino Mykola Matsenko. Lo abbiamo intervistato via web ...