Genova, Lega contestata da un gruppo di lavoratori al Circolo dei portuali: Rixi e Borghi costretti a spostare il comizio all’esterno – il video (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un evento sul lavoro marchiato Lega con due senatori e un deputato programmato al Circolo Autorità Portuale di Genova, abituale luogo di incontro degli operai del porto e punto di riferimento per tutta la galassia della sinistra e del sindacalismo di base. Una scelta fortemente simbolica. In una città dove fu la Lega a proporre Marco Bucci come candidato sindaco per il centrodestra, dopo cinque anni di amministrazione è come se volesse tentare di entrare anche in quei feudi della sinistra che resistono in città, mentre a livello elettorale i pronostici danno nuovamente favorito il sindaco della coalizione che tiene i leghisti insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva e il partito di Toti. Appena si è diffusa la notizia dell’incontro al Circolo Portuale, nel pomeriggio di ieri martedì 31 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un evento sul lavoro marchiatocon due senatori e un deputato programmato alAutorità Portuale di, abituale luogo di incontro degli operai del porto e punto di riferimento per tutta la galassia della sinistra e del sindacalismo di base. Una scelta fortemente simbolica. In una città dove fu laa proporre Marco Bucci come candidato sindaco per il centrodestra, dopo cinque anni di amministrazione è come se volesse tentare di entrare anche in quei feudi della sinistra che resistono in città, mentre a livello elettorale i pronostici danno nuovamente favorito il sindaco della coalizione che tiene i leghisti insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva e il partito di Toti. Appena si è diffusa la notizia dell’incontro alPortuale, nel pomeriggio di ieri martedì 31 ...

borghi_claudio : Va tutto bene... Parlamentari della Lega cacciati dal Cap, dove era in corso un incontro elettorale. Tra i contes… - AlexBazzaro : A #Genova i centri sociali impediscono un comizio della #Lega Attendo con ansia la condanna di tutti partiti per il… - AlexBazzaro : Insegnanti che non possono insegnare. Medici sospesi. Lavoratori lasciati a casa. Bimbi mascherati in classe. Dove… - f43bb0d6a395428 : RT @AlexBazzaro: A #Genova i centri sociali impediscono un comizio della #Lega Attendo con ansia la condanna di tutti partiti per il gesto… - BabboleoNews : Il presidente #Toti, esprime solidarietà agli alleati della Lega, il cui comizio a #Genova è stato bloccato da alcu… -