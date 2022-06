Cambio ai vertici di Meta, Sheryl Sandberg lascia il posto di chief operating officer. E il titolo fa -3% a Wall Street (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cambio ai vertici di Meta. Dopo 14 anni al fianco di Mark Zuckerberg nel progetto Facebook, in autunno ad abbandonare sarà Sheryl Sandberg, chief operating officer dell’azienda e storico braccio destro del fondatore del popolare social network. L’annuncio è arrivato con un lungo post su Facebook. “Quando ho incontrato Mark non stavo cercando un lavoro, e non avrei mai immaginato che l’incontro mi avrebbe cambiato la vita. Essere vicino a Mark in questi 14 anni è stato un onore e un privilegio”, scrive Sandberg. La manager ha motivato la sua decisione con la volontà di dare una svolta alla sua vita: “È stata una decisione che non ho preso alla leggera. Voglio fare più spazio alla filantropia e alla mia fondazione”, ha spiegato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)aidi. Dopo 14 anni al fianco di Mark Zuckerberg nel progetto Facebook, in autunno ad abbandonare saràdell’azienda e storico braccio destro del fondatore del popolare social network. L’annuncio è arrivato con un lungo post su Facebook. “Quando ho incontrato Mark non stavo cercando un lavoro, e non avrei mai immaginato che l’incontro mi avrebbe cambiato la vita. Essere vicino a Mark in questi 14 anni è stato un onore e un privilegio”, scrive. La manager ha motivato la sua decisione con la volontà di dare una svolta alla sua vita: “È stata una decisione che non ho preso alla leggera. Voglio fare più spazio alla filantropia e alla mia fondazione”, ha spiegato. ...

