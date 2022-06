Beach volley | World Tour 2022 Jurmala Nicolai Cottafava | non c’è due senza tre | è ancora main draw!

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Terza qualificazione consecutiva al tabellone principale per Paoloe Samueleche sono riusciti a superare le qualificazioni dell’Elite 16 die da domani saranno in campo sulla sabbia lettone a caccia dei primi quarti di finale in questo tipo di tornei. Sotto la pioggia la coppia azzurra ha prima travolto i padroni di casa Stankevics/Puskundzis come da pronostico e poi ha vinto in rimonta la sfida decisiva e durissima con i polacchi Rudol/Kantor. Nel primo turno la coppia azzurra ha letteralmente travolto i padroni di casa Stankevics/Puskundzis, coppia alla prima partecipazione ad un torneo. Una sorta di riscaldamento chiusa in meno di mezz’ora con un 2-0 (21-7, 21-9) che parla da solo sull’andamento a senso unico del match. Molto più complicato il compito degli ...

Advertising

laregione : Il beach volley protagonista a Locarno - ViaggiVolpe : A soli pochi mt da una delle più rinomate baie del Salento e l’ampia spiaggia di sabbia bianca incastonata tra le s… - corrmezzogiorno : #Bari Bari, torna la «Mini League» Il 3 giugno tornei di calcio, padel e beach volley - Claudio4one : Combinati così dopo la partita di Beach Volley. - _F1R3PR00F_ : RAGA ABBIAMO VINTO ANCHE IL TORNEO DI BEACH VOLLEY REGIONALE ANDIAMO ALLE NAZIONALI -

" Tappa del Campionato Assoluto di" 2022: organizzata, per la prima volta in Provincia di Savona, dall' ASD "Riviera" , in collaborazione con il Comune di Albissola Marina, ...La competizione sportiva dimisto ha visto, in questi tre giorni, scendere in campo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. 'Oggi tutte le scuole partecipanti sono ...Il comune di Albissola Marina, in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale della Tutela del Mare e l'ASD "Riviera beach Volley" e con il supporto degli stabilimenti balneari balneari del territorio ...Terza qualificazione consecutiva al tabellone principale per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che sono riusciti a superare le qualificazioni dell'Elite 16 di Jurmala e da domani saranno in campo sull ...