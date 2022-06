Basket, Meo Sacchetti allenerà Torino dopo l’esonero in Nazionale? (Di mercoledì 1 giugno 2022) dopo l’inatteso esonero dalla panchina della Nazionale, Meo Sacchetti potrebbe rimanere fermo per molto poco tempo. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, l’ex CT azzurro sarebbe entrato nel mirino dei dirigenti della Reale Mutua Torino, club di Serie A2, che lo vorrebbero alla guida del club piemontese in vista della stagione 2022-2023. L’obiettivo, dopo l’eliminazione di quest’anno nei quarti di finale del tabellone argento per mano di Ravenna, sarebbe quello di riportare in Serie A, nel più breve tempo possibile, la formazione della città sabauda. L’ipotesi stimola Meo Sacchetti che, dopo aver salutato l’azzurro, viene descritto come pieno di voglia di riscatto. Da segnalare però, che la Reale Mutua Torino, qualora l’abboccamento con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022)l’inatteso esonero dalla panchina della, Meopotrebbe rimanere fermo per molto poco tempo. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, l’ex CT azzurro sarebbe entrato nel mirino dei dirigenti della Reale Mutua, club di Serie A2, che lo vorrebbero alla guida del club piemontese in vista della stagione 2022-2023. L’obiettivo,l’eliminazione di quest’anno nei quarti di finale del tabellone argento per mano di Ravenna, sarebbe quello di riportare in Serie A, nel più breve tempo possibile, la formazione della città sabauda. L’ipotesi stimola Meoche,aver salutato l’azzurro, viene descritto come pieno di voglia di riscatto. Da segnalare però, che la Reale Mutua, qualora l’abboccamento con ...

