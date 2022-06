Ascolti tv: Giustizia per tutti chiude e vince, flop La Fortuna. Rai2 batte Rai1 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa volta Rai 1 ha sbagliato le sue valutazioni e non si può definire in modo diverso, se non con la parola flop, quello che è il risultato degli Ascolti di fine maggio. La serata del 30 e la serata del 31 maggio 2022 completamente da dimenticare per il prime time di Rai 1. E in particolare il secondo appuntamento con la serie La Fortuna è un vero e proprio disastro. Non solo perchè Giustizia per tutti, sfiorando i 3 milioni di spettatori vince facile la serata ma perchè la seconda puntata della serie scelta dalla Rai, non va neppure oltre i 2 milioni di spettatori. Una caduta importante per la prima serata di Rai 1 che ha cancellato in poche ore i grandi successi incassati la passata settimana quando al martedì sera Don Matteo, volava vicino ai 6 milioni di spettatori con il 30% di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa volta Rai 1 ha sbagliato le sue valutazioni e non si può definire in modo diverso, se non con la parola, quello che è il risultato deglidi fine maggio. La serata del 30 e la serata del 31 maggio 2022 completamente da dimenticare per il prime time di Rai 1. E in particolare il secondo appuntamento con la serie Laè un vero e proprio disastro. Non solo perchèper, sfiorando i 3 milioni di spettatorifacile la serata ma perchè la seconda puntata della serie scelta dalla Rai, non va neppure oltre i 2 milioni di spettatori. Una caduta importante per la prima serata di Rai 1 che ha cancellato in poche ore i grandi successi incassati la passata settimana quando al martedì sera Don Matteo, volava vicino ai 6 milioni di spettatori con il 30% di ...

