Ascolti TV 31 maggio, stallo per L'Eredità con Silvia che vola 'basso' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa è una settimana di alti e bassi per Rai e Mediaset, a livello di Ascolti tv. Nella prima serata del 31 maggio si sono date battaglia due fiction: La fortuna e Giustizia per tutti. Nelle altre fasce orarie colpisce il drastico calo incassato dalla nuova soap spagnola Sei Sorelle e il boom riscontrato da Canale 5 con la penultima puntata di Uomini e Donne. Spazio a Flavio Insinna che porta avanti L'Eredità a pochi giorni dalla conclusione. In questo appuntamento la campionessa ha letteralmente volato 'basso'! Ascolti TV di ieri 31 maggio, flop La fortuna va meglio Giustizia per tutti Chiude con 1.62 milioni di spettatori e uno share del 9.9% l'ultima puntata de 'La fortuna', miniserie di Rai 1. Ha fatto meglio Canale 5 con la fiction con protagonista Raoul Bova ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa è una settimana di alti e bassi per Rai e Mediaset, a livello ditv. Nella prima serata del 31si sono date battaglia due fiction: La fortuna e Giustizia per tutti. Nelle altre fasce orarie colpisce il drastico calo incassato dalla nuova soap spagnola Sei Sorelle e il boom riscontrato da Canale 5 con la penultima puntata di Uomini e Donne. Spazio a Flavio Insinna che porta avanti L'a pochi giorni dalla conclusione. In questo appuntamento la campionessa ha letteralmenteto ''!TV di ieri 31, flop La fortuna va meglio Giustizia per tutti Chiude con 1.62 milioni di spettatori e uno share del 9.9% l'ultima puntata de 'La fortuna', miniserie di Rai 1. Ha fatto meglio Canale 5 con la fiction con protagonista Raoul Bova ...

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 01/06/2022 — Ascolti italiani di martedì 31 maggio 2022: 2,7 milioni (16,1%) per la conclusione d… - Andrea_V_73 : RT @ladoria1: E per che dice che Cartabianca non fa ascolti, prego, guardate. Martedì 3 maggio, per esempio. Basta controllare. Se la gioc… - News24_it : Ascolti TV | Martedì 31 Maggio 2022. Giustizia per Tutti chiude al 16.1%. Flop La Fortuna, riparte bene Boss i -… - il_Case : Ascolti TV | Martedì 31 Maggio 2022. Giustizia per Tutti chiude al 16.1%. Flop La Fortuna, riparte bene Boss in Inc… - BassoFabrizio : #Singolarmente Maggio: i miei migliori 13 singoli del mese su oltre 200 ascolti -