Approvato il piano delle opere pubbliche, Caputo: “A Monreale fondi per 3 milioni” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Su proposta dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, la giunta regionale ha Approvato in via definitiva il piano delle opere pubbliche da finanziare con la anticipazione dei fondi FSC per gli anni 2021/2027. La Città di Monreale è destinataria di tre finanziamenti per un totale di quasi 3 milioni di euro”. A dare la notizia (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Su proposta dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, la giunta regionale hain via definitiva ilda finanziare con la anticipazione deiFSC per gli anni 2021/2027. La Città diè destinataria di tre finanziamenti per un totale di quasi 3di euro”. A dare la notizia (live.it)

DavideZerillo : Direzione Nazionale. Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo - Partito Socialista Italiano - bulgariaitalia : Bulgaria: Approvato il piano per l’ingresso nell’euro dal 2024: Il governo di Sofia adotta un piano per porta la Bu… - gazzettanapoli : La Giunta Regionale della Campania con la delibera n.249 del 24 Maggio 2022 ha approvato il piano per ospedali e ca… - gazzettanapoli : La Giunta Regionale della Campania con la delibera n.249 del 24 Maggio 2022 ha approvato il piano per ospedali e ca… - ilregginoit : Comune di Reggio, il Piano economico approvato in consiglio · Il Reggino -