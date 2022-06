Antonino Spinalbese dopo Belen frequenta una modella? Ecco chi sarebbe (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova fiamma di Antonino Spinalbese È trascorso quasi un anno da quando Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno messo un punto alla loro relazione. Come sappiamo poche settimane prima della separazione i due hanno avuto una figlia, Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina. Quest’ultima nel mentre in questi mesi si è riavvicinata a Stefano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova fiamma diÈ trascorso quasi un anno da quandoRodriguez hanno messo un punto alla loro relazione. Come sappiamo poche settimane prima della separazione i due hanno avuto una figlia, Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina. Quest’ultima nel mentre in questi mesi si è riavvicinata a Stefano L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Antonino Spinalbese dopo Belen frequenta una modella (che ha partecipato a Pechino Express) - CorriereCitta : Antonino Spinalbese, spunta il nome della nuova fidanzata: è un’ex concorrente di Pechino Express - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, Irama e Victoria Stella Doritou, Elodie… - Gazzettino : Antonino Spinalbese non è più single: la nuova fiamma dell'ex di Belen è una discussa protagonista di Pechino Expre… - InvisibleOneee : Più falsa di una moneta da 3 euro, e non da oggi #mellos -