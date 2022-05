Vittoria: Città paralizzata da isolamento infrastrutturale (Di martedì 31 maggio 2022) Vittoria – “Vittoria è una Città paralizzata. Da un lato i passaggi a livello che, per almeno cinque volte al giorno, nelle ore di punta e per diversi minuti, bloccano la percorribilità verso la Ragusa Catania e verso la parte occidentale della Sicilia (Gela–Palermo). Dall’altro, il transito della zona Sud della Città invece viene limitato, da almeno quattro anni, dai lavori di riqualificazione del ponte sul fiume Ippari lungo la strada provinciale Vittoria-Santa Croce Camerina.Infine, per non farci mancare nulla, da qualche settimana anche la viabilità che collega Scoglitti con l’area iblea è stata sbarrata per le precarie condizioni della passerella stradale che scavalca la foce del fiume Ippari”. E’ quanto rileva il coordinamento cittadino della Cna comunale di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022)– “è una. Da un lato i passaggi a livello che, per almeno cinque volte al giorno, nelle ore di punta e per diversi minuti, bloccano la percorribilità verso la Ragusa Catania e verso la parte occidentale della Sicilia (Gela–Palermo). Dall’altro, il transito della zona Sud dellainvece viene limitato, da almeno quattro anni, dai lavori di riqualificazione del ponte sul fiume Ippari lungo la strada provinciale-Santa Croce Camerina.Infine, per non farci mancare nulla, da qualche settimana anche la viabilità che collega Scoglitti con l’area iblea è stata sbarrata per le precarie condizioni della passerella stradale che scavalca la foce del fiume Ippari”. E’ quanto rileva il coordinamento cittadino della Cna comunale di ...

Pubblicità

gualtierieurope : Meravigliosa vittoria! Con il cuore, con l’orgoglio, con i denti! Alzare una coppa non è mai facile, conquistarne u… - quotidianodirg : Vittoria – “Vittoria è una città paralizzata. Da un lato i passaggi a livello che, per almeno cinque volte al giorn… - ragusaoggi : Vittoria: una città paralizzata dall’isolamento infrastrutturale. FOTO - willycuba65 : @ziggymagenta_d Via Triumphalis dalla vittoria di Furio Camillo sulla città di Vejo, è chiamata così una antica st… - jakclive : affrettaron la presa della città. Uccisero Timòteo che si era nascosto in una buca e il fratello di lui Chèrea e Ap… -

line - up, cantanti e come arrivare ... uno dei principali monumenti di Napoli, nel cuore della città partenopea, in quel di Piazza ... è possibile scegliere tra il numero R2 da piazza Garibaldi e il tram 1 da piazza Vittoria. Per chi viene ... Calcio: Galliani, 'scudetto con il Monza Magari un posto in Europa, Stroppa confermato' 'Ma no, la vittoria in campionato è un amusement, un divertimento - spiega Galliani al 'Corriere ... 'Mi suscita un sentimento di felicità, orgoglio anche per la città e per la provincia di Monza e ... Quotidiano di Ragusa ... uno dei principali monumenti di Napoli, nel cuore dellapartenopea, in quel di Piazza ... è possibile scegliere tra il numero R2 da piazza Garibaldi e il tram 1 da piazza. Per chi viene ...'Ma no, lain campionato è un amusement, un divertimento - spiega Galliani al 'Corriere ... 'Mi suscita un sentimento di felicità, orgoglio anche per lae per la provincia di Monza e ... Vittoria: Città paralizzata da isolamento infrastrutturale