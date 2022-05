VIDEO / Cosa ci fa Busà con Valeria Marini? Una serata… stellare! (Di martedì 31 maggio 2022) Il campione di karate, che pochi giorni fa ha conquistato il bronzo agli Europei di Ganziatep, ha passato una serata in compagnia di Valeria Marini Leggi su golssip (Di martedì 31 maggio 2022) Il campione di karate, che pochi giorni fa ha conquistato il bronzo agli Europei di Ganziatep, ha passato una serata in compagnia di

Pubblicità

fattoquotidiano : “Gli annunci di attacchi hacker russi ai sistemi informatici italiani?' Gioacchino Genchi, ex consulente informati… - chetempochefa : 'Queste persone, quando vanno a casa, cosa raccontano del loro lavoro? Quando i figli gli chiedono: papà che lavoro… - acmilan : On Sunday we wrote a new beginning. But there's something that has no end: our passion for our colours ??? Domenica… - AndreSuspended_ : RT @Maicuntent1986: Il canto non è cosa per me, ma ci ho messo il cuore #tagliaconbeppe - _Sim95_ : RT @Maicuntent1986: Il canto non è cosa per me, ma ci ho messo il cuore #tagliaconbeppe -