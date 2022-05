Uomini e Donne, la reazione di Federica Aversano alla scelta di Luca Salarino (Di martedì 31 maggio 2022) Anche l’ex corteggiatrice Federica Aversano ha commentato su Instagram la scelta di Luca Salatino, che oggi a Uomini e Donne è ricaduta sulla sua amica Soraia Ceruti. Federica e Soraia si sono conosciute proprio nello studio di Maria De Filippi, dove hanno legato molto anche perché corteggiavano due tronisti diversi: Luca, appunto, e Matteo Ranieri, che non ha scelto la Aversano ed è stato attaccato moltissimo dalla ragazza. Questo fatto ha dato fastidio a Luca, grande amico di Matteo, che in un’occasione ha fatto presente di non apprezzare l’amicizia tra Soraia e Federica. Ma non per questo le due ragazze hanno smesso di sentirsi, anzi. E oggi che c’è stata la scelta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 31 maggio 2022) Anche l’ex corteggiatriceha commentato su Instagram ladiSalatino, che oggi aè ricaduta sulla sua amica Soraia Ceruti.e Soraia si sono conosciute proprio nello studio di Maria De Filippi, dove hanno legato molto anche perché corteggiavano due tronisti diversi:, appunto, e Matteo Ranieri, che non ha scelto laed è stato attaccato moltissimo dragazza. Questo fatto ha dato fastidio a, grande amico di Matteo, che in un’occasione ha fatto presente di non apprezzare l’amicizia tra Soraia e. Ma non per questo le due ragazze hanno smesso di sentirsi, anzi. E oggi che c’è stata la...

